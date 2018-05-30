Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın renkli minyatür sanatı İstanbul’a taşındı... ENG Şirketler Grubu organizasyonu ve Yeditepe Bienali’nin destekleriyle düzenlenen “İran Minyatürleri Sergisi” açıldı. İran’da bulunan Mim Elif adlı sanat galerisinin bünyesindeki 20 sanatçının tezhip ve minyatürlerinden oluşan sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergide eserleri yer alan sanatçı Azam Eisazadeh “Amacımız, seyircileri yapmış olduğumuz eserler aracılığıyla İran tarihinde Safevi dönemi olsun, Osmanlı dönemi olsun bir tarihi yolculuğa çıkarmaktı. Şu anda modern sanat, bizim geleneksel sanatımızın önüne geçmeye çalışıyor, biz de bu sergi ile geleneksel sanatın unutulmadığını Türk sanatseverlere göstermiş olduk” diye konuştu. Sergide, Osmanlı padişahlarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin yanı sıra farklı şahsiyetlere ait enteresan portreler de izlenime sunuldu. Sergi, 10 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. AA