Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9-14 Haziran’da 11’incisi gerçekleştirilecek olan Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nde, Filistin ve 50. yılında 1968 temaları öne çıkıyor. Documentarist 11. İstanbul Belgesel Günleri’nin bu yılki onur konuğu, Filistin sinemasının ‘babası’ sayılan tanınmış oyuncu ve belgeselci Mohammad Bakri olacak. Yapıldığı sırada büyük ses getiren “Jenin Jenin” ile bu filmin hayatını nasıl etkilediği üzerine çektiği “Sen Gittiğinden Beri” adlı belgesellerinin gösterileceği festivalde Bakri, ‘Direniş Sineması ve Filistin’ konulu bir sinema dersi verecek. Festivalde, yerli ve yabancı belgesellerin gösteriminin yanı sıra çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Tomaş Doruşka ve A. Nazlı Kaya’nın eğitmenliğinde üç gün sürecek bir Canlandırma Belgesel Atölyesi ile Ayris Alptekin’in hazırlayacağı kurgu atölyesi, festivalin belli başlı yan etkinlikleri arasında... Filistin meselesine daha çok modern bir şekilde bakılan filmlerin beyazperdeye geleceği festivalin gösterimleri; Aynalı Geçit (Galata), Mimarlar Odası (Karaköy), Fransız Kültür Merkezi (Taksim) ve Kadıköy Sineması’nda (Kadıköy) yapılacak.