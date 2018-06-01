Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmleriyle Batı’daki film festivallerinde büyük beğeni toplayan Ceylan, Türkiye’de ise seyirciyi ‘çok sevenler’ ve ‘nefret edenler’ diye iki uç kesime ayırıyor. Cannes Film Festivali’nde ayakta alkışlanan ‘Ahlat Ağacı’ da bu zaviyeden bakılacak bir eser… Filmde, Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncular rol alıyor. ‘Ahlat Ağacı’nın hikâyesine gelirsek: Yazar olmak isteyen genç Sinan, doğduğu köye dönmek durumunda kalır. Tek isteği yazdığı kitabı bastırabilmektir. Ancak gittiği topraklar kendisi için bir sürgün yerine dönüşür; babasının geçmişten kalan borçları Sinan’ın başına bela olur. 3 saat 8 dakikalık müddetiyle dikkat çeken eser, Ceylan’ın filmleri arasında en fazla diyaloğa sahip olanlardan. ‘Ahlat Ağacı’,yönetmen Ceylan’ın nispeten değişen sinematografisini yansıtıyor.