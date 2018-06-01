Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazın kendini hissettirmeye başladığı günlerde, deniz kenarında geçen filmler Pera Müzesindeki bir programla seyirciyle buluşuyor. 8 Haziran- 28 Temmuz tarihleri arasında gösterilecek “Kumsalda” film programı, sinemadaki bir mekânın izlerini sürüyor. 1951’den günümüze, Türkiye ve dünya sinemasından seçilen filmlerin yer aldığı program, klasik sinema eserlerinden yakın dönem örneklere kadar farklı ideolojilerden geniş bir film antolojisi sunuyor. Éric Rohmer, Jacques Tati, Otto Preminger gibi usta yönetmenlerin filmlerinin yanı sıra, Asghar Farhadi gibi yakın dönem yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. “Bay Hulot’nun Tatili “, “Ne Sihirdir Ne Keramet”, “Günaydın Hüzün ve “Elly Hakkında” gibi filmler programda sinemaseverlerle buluşuyor.