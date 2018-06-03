Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngilizce, Arapça ve Türkçe eserleriyle Türkiye'de çok sayıda hayranı bulunan ünlü şarkıcı Zain, Türkçe şarkılarına bir yenisini daha ekledi.

Zain'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdiği yeni şarkısı "Hasat Vakti"nin video klibi, sevenlerinin beğenisine sunuldu. Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle buluştuğu görüntülere yer verildi.

"DÜNYADAKİ BÜTÜN MÜSLÜMANLAR ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYOR"

Yeni çalışmasını AA muhabirine değerlendiren Zain, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki bütün Müslümanlar tarafından çok seviliyor." dedi.

Erdoğan'ın üstün bir küresel liderlik sergilediğini belirten Zain, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için verdiği inanılmaz desteklere bakın. Üç milyondan fazla mülteciyi barındırmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun için milyarlarca dolar harcamak hiç de kolay bir iş değil. Bu, insanlığa merhametle bakan eşsiz bir ahlaki duruştur." diye konuştu.

"TÜRKİYE, BİRÇOK MÜSLÜMAN ÜLKE İÇİN MODELDİR"

Maher Zain, Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlara verdiği desteğe bizzat şahit olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği Türkiye, demokratik, çoğulcu, kimlik ve mirasıyla gurur duyan yapısıyla birçok Müslüman ülke için modeldir. Allah Erdoğan'ın ve Türk halkının yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Erdoğan hakkında şarkı yapma hikayesini anlatan Zain, şöyle devam etti:

"Birkaç hafta önce, arkadaşlarım Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanı buldu. Erdoğan onlara şakayla karışık 'Maher’in Türkiye şarkısı nerede?' diye sormuş. Bundan onur duydum ve kendimi bu şarkıyı yapmaya mecbur hissettim. Ben Türk değilim ama güçlü ve istikrarlı Türkiye için her zaman dua ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şarkısının mayıs sonu itibarıyla hazır olacağına dair söz verdiğine işaret eden Zain, ramazan olmasına ve kısa bir sürede birçok işi yapmak zorunda kalmalarına rağmen şarkıyı bitirdiklerini söyledi.

"BİRLİK DUYGUSUNA İNANCIM ÇOK GÜÇLÜ"

"Toplumların ve milletlerin birleşmesi, ileriye doğru yol almalarını sağlar. Huzurlu bir dünya için birliğin şart olduğu küresel bir köyde yaşıyoruz." diyen Zain, birlik duygusuna olan inancının çok güçlü olduğunu, farklılıklara rağmen ortak tarih ve insani değerlerde birleşmenin çok şey kazandıracağını vurguladı.

Zain, şarkıda yer alan "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" ifadesinin kendisi için birlik ve gücü temsil ettiğini ifade etti.

Farklı siyasi perspektiflerin güçlü bir demokrasi ve çoğulcu kültürün korunması için gerekli olduğunu aktaran Zain, "İçinde bulunduğumuz bölünme ve ayrılık dünyasında, insanları ortak bir platformda birleştiren mesajları duymak çok ferahlatıcı. Herkes için ortak bir vatan veya ortak bir millet olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Maher Zain, ayrılıktan hoşlanmayan biri olduğunu söyleyerek, "Umarım bir gün farklılıklarımızı bir kenara koyabilir, içinde farklı millet ve toplulukların olduğu küresel bir aile olarak yaşayabiliriz. Bu benim hayalim." şeklinde konuştu.

ŞARKININ SÖZLERİ MAKEDONYALI AHMET KURTİS'E AİT

Melodi ve aranjman için Emre Moğulkoç ile çalışılan eserde, içerik ve konseptin oluşturulmasına Wassim Malak ve Mesut Kurtis destek verdi.

Maher Zain'in başka şarkılarında da birlikte çalıştığı Makedonyalı sanatçı şair Ahmet Kurtis tarafından yazılan şarkının sözleri şöyle:

"Yoktur mazimde zulme teslim olan

Fatih olur, Mehmed olur her doğan

Kutlu sevgiliden emanet duan

Dün Ertuğrul bugün Tayyip Erdoğan

Şimdi hasat vakti

Milletin devamdır akdi

Birlik olmanın tam vakti

Haydi Türkiye

Milletinin lideridir Erdoğan

Şahlanır sen dik durdukça bu vatan

Varlığını müjdeler senin atan

Razı olsun senden her dem Yaradan

Durmadan bölünmeden hep istikrar

Adaletli yarınlarda istikbal

Bakidir o hak ettiğin istiklal

Devam diyen milletindir iktidar

Şimdi hasat vakti

Milletin devamdır akdi

Birlik olmanın tam vakti

Haydi Türkiye

Milletinin lideridir Erdoğan

Şahlanır sen dik durdukça bu vatan

Varlığını müjdeler senin atan

Razı olsun senden her dem Yaradan

Tek millet Türkiye

Tek bayrak Türkiye

Tek devlet Türkiye

Haydi büyük Türkiye

Tek vatan Türkiye

Tek millet Türkiye

Tek bayrak Türkiye

Haydi büyük Türkiye

Hasat vakti Türkiye"