Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya Belediyesinden yazılı yapılan açıklamaya göre, Ömerbey Mahallesi'ndeki antik kent için yapılması planlanan, yürüyüş yolları, bilgilendirme panoları, çocuklar için laboratuvarların bulunacağı arkeoparkın uygulama projesi hazırlanıp, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak.

Çalışmalar kapsamında pek çok mozaik ortaya çıkarken, belediye mülkiyetine alınan 3 bin 200 metrekarelik kazı alanı ile bin 735 metrekarelik park alanında proje çalışmaları başlayacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, müze denetiminde yapılan bir yıllık kazı sonucunda Myrleia Antik Kenti'nin bir kısmının gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Antik kentin şehir yaşamına kazandırılacağını aktaran Türkyılmaz, "Myrleia ile ilgili bilgilendirme panolarının, yürüyüş yollarının, çocukların tarihe dokunabileceği laboratuvarların bulunacağı Myrleia Arkeoparkı, Mudanya ve Bursa turizmine büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölge için mecliste bir plan değişikliği yapıp konut alanından, arkeopark alanına dönüştürdüklerini bildiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Anıtlar Kurulu da onayı verdi. Biz, 2 bin 700 yıllık tarihin kent yaşamına kazandırılması için, alışveriş merkezinin bodrumuna hapsedilen antik kentle ilgili de hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Kentin devamını da bu projemize dahil edeceğiz. Arkeopark'ta düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, deneysel arkeoloji çalışmalarıyla zamanda yolculuğa çıkacak. Türkiye ve dünyadan pek çok turist, Myrleia'yı görmek için Mudanya'ya gelecek."