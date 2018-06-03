Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti'nin başkentlerinden biri olan, tarihi ve kültürel özellikleriyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden Edirne, on bir ayın sultanı ramazanda da bir payitahta yakışan günler geçiriyor.

Kentteki, büyük usta Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle anılagelen Üç Şerefeli Cami, ibadet turizmi açısından hareketli günler geçiriyor.

"İnanç turizminin altın üçgeni" olarak belirtilen, üç selatin caminin yer aldığı bu bölgedeki esnafın da yüzü gülüyor.

"İstanbul'a yakın ve ucuz"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ibadet turizmi açısından ramazan ayında yaklaşık 300 bin ziyaretçi beklediğini söyledi.

Edirne'nin kandillerde de tarihi camileri bakımından ziyaretçi akınına uğradığını belirten Hacıoğlu, "Kadir Gecesi'nde 30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Gelmesi beklenen 30 bin ziyaretçinin 5 bininin Batı Trakya ve Bulgaristan'daki soydaşlardan oluşacağını düşünüyoruz. Geri kalan 25 bin ziyaretçiyi ise Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Sakarya ve İstanbul gibi illerden beklemekteyiz." diye konuştu.

Eski payitahtta turizmin on aya yayılmış durumda olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan turizmi 'altın üçgen'in varlığı sebebiyle gittikçe artmakta. Bilindiği gibi 'altın üçgen'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler bulunuyor. Bu camiler nevi şahsına münhasır özellikler arz ettiği için özellikle ilgi çekmektedir. Edirne'nin ilgi çekmesindeki bir diğer sebep de İstanbul'a yakın ve ucuz bir kent olması, birlikte yaşama kültürünün olduğu güler yüzlü insanların olması. Günübirlik gelip kalanlarla birlikte mübarek ramazan ayında ziyaretçi sayısının 300 bini bulacağını görüyoruz."

Edirne'de ramazan dolayısıyla bereketli günler yaşandığını aktaran Hacıoğlu, herkesi bu bereketi birlikte yaşamaya davet etti.