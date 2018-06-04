Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Leylâ İpekçi de geçtiğimiz günlerde fuar çerçevesinde yapılan “Ayasofya Ramazan Sohbetleri”nin konuğu oldu. İpekçi, Türkiye’de kültür ve sanatın devamlı arka planda bırakıldığına işaret ederek “Gözümüzü, gönlümüzü rehin almaya yeminli küresel bir dil, edebi bir üslup var. Böyle bir dönemde, dünyanın ve memleketin bugününde savaşın önemli bir kısmı da maneviyat, sanat ve kültür alanında veriliyor, verilmesi de gerekiyor. Çünkü savaş asıl topraktan öte gönüllerde kazanılıyor. Maneviyatı içselleşmemiş bir kültür sanatın canlandırılması ve insanlığın evrensel diline tahvil edilmesi mümkün değil” diye konuştu.