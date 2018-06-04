Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Müzayedecilik Evi’nde açılan hat sergisi, sanatseverlerden büyük rağbet gördü. Sergilenen eserlerden 4’ü hattat Çelebi’ye diğer 23 eser ise yetiştirdiği talebelerine ait. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yüzü aşkın kişiye icazet veren Hasan Çelebi’nin birçok camide muhtelif yazıları bulunuyor. Farklı nesillerin eserlerini bir araya getiren hat sergisi, 12 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.