Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adını Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden alan ve 47 yıldır değişmeyen lezzetiyle sofralardaki yerini koruyan peynir tatlısının üretimi ramazanda 3 kat arttı.

İmalatçı 22 yaşındaki Salih Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayrabolu peynir tatlısının kıvamının 47 yıl önce dedesi Salih Kaya tarafından bulunduğunu anlattı.

Babasının ilçenin isminin ön plana çıkması için "kadı göbeği" yerine "Hayrabolu peynir tatlısı" adını kullandığını belirten Kaya, işi, üçüncü kuşak olarak devam ettirdiğini söyledi.

Her şeyin el yordamıyla yapıldığı ilk dönemlerde pişirme işleminin taş fırınlarda odun ateşinde gerçekleştirildiğini dile getiren Kaya, gelişen teknoloji ve yoğun talebi karşılamak için artık özel makineler kullandıklarını kaydetti.

Kaya, bölgede çok sevilen ve sütle yapıldığı için hafif olan Hayrabolu peynir tatlısının, çok hassas çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, "47 yılın emeği ile buradayız." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZİN HEPSİ DOĞAL"

Salih Kaya, tatlının lezzetinin 47 yıldır hiç değişmediğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Tatlı için sabah çiğ süt alıyoruz, bu tatlı, akşamdan kalan sütle bile yapılamaz. Sütü işledikten sonra peynir yaparız. Bu peyniri çekerek yumurta, irmik, un ve kabartma tozuyla karıştırırız. Daha sonra şeklini veririz ve fırına göndeririz. Sabah süt olarak imalathanemize giren ürün, akşam Hayrabolu peynir tatlısı olarak çıkar. Tamamen doğal ürünlerin kullandığı tatlıda katkı maddesi bulunmuyor."

Bölge halkının damak tadına hitap eden tatlının, ramazan, bayram, düğün gibi özel günlerde sofralardaki yerini aldığını aktaran Kaya, şöyle devam etti: "Yöresel bir lezzet olan tatlının namı sadece Tekirdağ ve Trakya'da değil, tüm Türkiye'de bilinir. Tatlımızı Türkiye'nin pek çok iline gönderiyoruz. Tatil için kentimize gelen gurbetçi vatandaşlarımız da dönüşte mutlaka tatlımızı alarak çalıştıkları memlekete giderler."

Ürünlerine yılın 12 ayı ilgi gösterildiğini vurgulayan Kaya, bu ramazanda da talebin 3 kat arttığını sözlerine ekledi.