Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan festival, primadonna ‘Kristine Opolais’ın gala konseri ve 3 efsane şaheser ile başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek sanat faaliyetinde ‘Saraydan Kız Kaçırma’, ‘La Traviata’ ve ‘Zorba’gibi şaheserler sahnelenecek. 21 Haziran akşamı Zorlu PSM’de ünlü primadonna Kristine Opolais da, Antoni Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile sahnede olacak. Bu konserle, Opolais Türkiye’de ilk defa seyirciyle buluşacak.