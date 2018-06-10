Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde yer alan 155 kilometrelik Kaghan Vadisi'nin başlangıcındaki Saiful Maluk Gölü, Naran kentine 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Naran kentine ulaşmak için ise Balakot kentinden başlayan 90 kilometrelik dağ yolunu takip etmek gerekiyor.

Sadece arazi araçları ya da katırlarla çıkılabilen 10 kilometrelik tırmanışın ardından ulaşılan Saiful Maluk Gölü, 5 bin 290 metre yükseklikteki Malika Parbat Dağı'nın eteklerinde ve 3 bin 224 metre rakımda yer alıyor.

Buzulların erimesiyle oluşan göl, doğal hayata da ev sahipliği yapıyor.

Bölgede kar leoparından, şahine çok sayıda vahşi hayvan yaşadığı için göl çevresinde akşam kalmak ve kamp kurmak yasak.

Kaghan Vadisi boyunca devam eden yolda, yamaçlara kurulmuş köyler, yol kenarından akan şelaleler ve hala üzerinde kar bulunan tepeler görmek mümkün.

Kış aylarında çığ nedeniyle kapanan yollar havaların ısınmasıyla yeniden açılsa da yolun iki tarafında çığ kalıntıları duvar gibi duruyor.

Mayıs ayına kadar kar görülebilen Saiful Maluk Gölü çevresinde, yazın hava sıcaklığı 11 dereceyi buluyor.

Yol boyunca ve yamaçlarda kurulan köylerde ise vadide tutulmuş balıkların satıldığı balık restoranları yer alıyor. Restoranlarda ayrıca tavuk yemeği karahi ile gözleme çeşidi parata ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

BÖLGE BAYRAMI BEKLİYOR

Kaghan Vadisi'nde küçük bir İsviçre kasabasını andıran Naran kenti, bölgenin en turistik yerleşim yeri.

Pakistan Turizm Geliştirme Kurumunun (PTDC) açıkladığı rakamlara göre, bölgeyi geçen yıl 100 bin turist ziyaret etti.

Bölgede, Saiful Maluk Gölü başta olmak üzere birçok noktaya ciplerle turlar düzenleniyor. Turlar, bin 500 Pakistan Rupisinden (Yaklaşık 60 lira) başlıyor.

PTDC, son yıllarda bölgeye en çok turistin ramazan bayramında geldiğini belirtiyor. Özellikle Naran kenti ve çevresine bu bayramda da yoğunluk bekleniyor.