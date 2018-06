Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her insanın gözündeki retina, tıpkı parmak izi gibi kendine has... Fotoğraf sanatçısı Burcu Kılıçer de gözlerde yer alan hikâyeleri Gate of Soul (Ruhun Kapısı) adlı bir sergiye taşıdı. Sergide Burcu Esmersoy, Nasuh Mahruki gibi tanınmış isimlerin yanı sıra değişik millet ve kültürlerden insanların yakın çekim göz fotoğrafları ve hikâyeleri yer alıyor. “Her göz sahibi gibi eşsizdir” mottosunu taşıyan sergide, 50’den fazla retina enstantaneleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkılıyor. Sergide yer alan sistemle, ziyaretçiler de kendi göz çekimlerini yapabiliyor. Gate of Soul (Ruhun Kapısı) 14 Haziran’a kadar Büyük Kulüp’te görülebilecek. Sergi boyunca elde edilecek gelirler, görme engelliler ve yardıma muhtaç çocukların eğitimi için çalışan sosyal yardım topluluklarına bağışlanacak.