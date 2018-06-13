Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 ile 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak sanat fuarı Contemporary Istanbul, yeni bir sergi ile sanatseverlere “merhaba” diyecek. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği “Recent Acquisitions I” sergisi, Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinin koleksiyonlarına son bir yılda kazandırdıkları eserleri bir araya getirecek. 25 koleksiyonerden toplanacak 60’a yakın çağdaş sanat eserinden oluşacak sergi, “son alımları” bir araya getireceği için genç koleksiyoner adaylarına ilham verecek. Sergide Leyla Alaton, Suzan Sabancı Dinçer, Saruhan Doğan, Tansa Mermerci Ekşioğlu gibi ülkenin önemli koleksiyonerlerinin eserleri sergilenecek.