20 ile 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak sanat fuarı Contemporary Istanbul, yeni bir sergi ile sanatseverlere “merhaba” diyecek. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği “Recent Acquisitions I” sergisi, Türkiye’nin önemli koleksiyonerlerinin koleksiyonlarına son bir yılda kazandırdıkları eserleri bir araya getirecek. 25 koleksiyonerden toplanacak 60’a yakın çağdaş sanat eserinden oluşacak sergi, “son alımları” bir araya getireceği için genç koleksiyoner adaylarına ilham verecek. Sergide Leyla Alaton, Suzan Sabancı Dinçer, Saruhan Doğan, Tansa Mermerci Ekşioğlu gibi ülkenin önemli koleksiyonerlerinin eserleri sergilenecek.
‘Son alımlar’ sergiye çıkıyor
13.06.2018 - 05:02 | Son Güncelleme: 13.06.2018 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve dünya çağdaş sanatının son eserlerini bir araya getiren Contemporary Istanbul, 13. yaşında Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.
Etiketler : Contemporary Istanbul,
564485 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/564485.aspx
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