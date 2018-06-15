Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ü ç günlük Ramazan Bayramı tatili sanatseverler için fırsata dönüşüyor... İstanbul’da birçok müze bayramın bazı günlerinde kapılarını ziyarete açacak. Bayramda şehirde kalanlar Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern’i ziyaret rotasına alabilecek. İstanbul Modern, dünyaca meşhur heykel sanatçısı “Anthony Cragg Sergisi” ve koleksiyon sergileriyle izleyicisiyle buluşuyor. Müze yarından itibaren ziyaretçilerini bekliyor. Sanatseverlerin İstanbul’da bir diğer durağı ise Pera Müzesi olabilir. Pera’da “İstanbul’da Deniz Sefası” ve “Sarsılan İmge” sergileri bayramda görülebilecek. Bugün kapalı olan Pera Müzesi, yarın gezilebilecek.



EN ÇOK GEZİLEN TOPKAPI

İstanbul’un en çok gezilen müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı Müzesi, bugün 13.00 -19.00 saatleri arasında açık olacak. Bayramın diğer günleri ise tam zamanlı olarak hizmet verecek. Ayasofya da bugün öğleden sonra açılacak ve bayram boyunca görülebilecek. Millî Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı gibi mekânlar ise yarından itibaren gezilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen yerler de bayramda ziyaretçilerini bekleyecek.