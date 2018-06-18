Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Hamamda rölöve ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun için plan ve çizimler hazırlandı. Aslına uygun şekilde restore edildi. Bu bölgede Beylikler Dönemine ait mekanlar arasında bilinen tek örnek buydu. Bu sebele yapının restorasyonuna büyük önem verdik” dedi. Söğüt, hamamı 3D metoduyla bilgisayar ortamına da taşıdıklarını belirtti.