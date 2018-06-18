Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Hamamda rölöve ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun için plan ve çizimler hazırlandı. Aslına uygun şekilde restore edildi. Bu bölgede Beylikler Dönemine ait mekanlar arasında bilinen tek örnek buydu. Bu sebele yapının restorasyonuna büyük önem verdik” dedi. Söğüt, hamamı 3D metoduyla bilgisayar ortamına da taşıdıklarını belirtti.
Selçuklu hamamı ayağa kaldırıldı
18.06.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Gladyatörler şehri” olarak bilinen Stratonikeia antik kentindeki tarihi yapılardan Selçuklu hamamı aslına uygun olarak restore edilerek turizme kazandırıldı.
Etiketler : selçuklu,hamam,tarih,
565038 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/565038.aspx
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