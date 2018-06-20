Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarayın 23 yıl fotoğrafçılığını yapmış olan Febus Efendi’nin (Bağoz Tarkulyan) seneler önce yapılan röportajını gün yüzüne çıkaran araştırmacı Ümit Yüksel, sultanların fotoğraf hassasiyetini kültür dergisi İnsan ve Hayat’a anlattı. Sultan Vahdettin’in kılıç kuşanma merasiminde fotoğrafını çeken Febus Efendi onu “Müsaade buyurursanız çekiyorum deyince birdenbire başını çevirdi. ‘Durun, yandan olsun’ dedi. Her ne hikmete mebni ise daima profil resim isterdi” şeklinde anlatmış. Saray fotoğrafçısı, Sultan Abdülmecid hakkında ise “Abdülmecid Han titizdi. Makinenin karşısında uzun uzadıya pozlar verir, ‘Şöyle mi dursam, böyle mi dursam’ diye sorardı” ifadelerini kullanmış. Ermeni fotoğrafçı, Sultan Abdülhamid’in ise ciddi fotoğraflar istediğini kaydetmiş.



SARAY KADINLARINI ÇEKMEDİ

Saray kadınlarının fotoğraflarını asla çekmeyen Febus Efendi bunu şu sözlerle anlatmış: Ne Meşrutiyet’ten evvel, ne de sonra saraya mensup hiçbir kadın fotoğrafını çektirmedi. Sadece Enver Paşa evlendiği gün beni çağırtmıştı.