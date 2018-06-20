Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında çıkardığı “Tuesday” adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Yeter, bir soygun hikâyesi üzerine kurulu olan dizinin yeni aranjesini 22 Haziran’da bütün dijital platformlarda görücüye çıkaracak. DJ Yeter, böyle bir proje de yer almaktan gururlu olduğunu ifade etti. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında, Netflix’in global ve Türkiye hesaplarından yapılan paylaşımda 3’üncü sezonun 2019 yılında geleceği müjdelenmişti.