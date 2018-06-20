2016 yılında çıkardığı “Tuesday” adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Yeter, bir soygun hikâyesi üzerine kurulu olan dizinin yeni aranjesini 22 Haziran’da bütün dijital platformlarda görücüye çıkaracak. DJ Yeter, böyle bir proje de yer almaktan gururlu olduğunu ifade etti. Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi hakkında, Netflix’in global ve Türkiye hesaplarından yapılan paylaşımda 3’üncü sezonun 2019 yılında geleceği müjdelenmişti.
‘La Casa De Papel’e Türk imzası
20.06.2018 - 05:37 | Son Güncelleme: 20.06.2018 - 05:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Netflix’in dünyaca meşhur dizisi “La Casa De Papel”in yeni jenerik müzikleri Türk DJ Burak Yeter tarafından hazırlandı.
Etiketler : la casa de papel,la casa de papel müzikleri,
565346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/565346.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER