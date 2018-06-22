Filmdeki Ayla karakterine ilham veren 75 yaşındaki Kim Eunja, yönetmen Can Ulkay, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu ve çocuk oyuncu Kim Seol gecede Korelilerle buluştu. Galaya katılan Kore Millî Savunma Bakanı Song Young-Moo ile Kore Gaziler Bakanı Pi Woo-Jin da filmi seyretti. Kore sinema sektörünün büyük rağbet gösterdiği film, dün bütün Güney Kore’de gösterime girdi. Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin bir kısmı Kore’de geçen hikâyesini anlatan Ayla, 320 salonda seyirciyle buluştu.
Ayla, G. Kore’de seyirciyle buluştu
22.06.2018 - 04:48 | Son Güncelleme: 22.06.2018 - 04:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kore Savaşı’nda başlayıp Türkiye’de devam eden yaşanmış bir hayat hikâyesini beyazperdeye taşıyan Ayla filminin Güney Kore galası, önceki akşam başşehir Seul’de yapıldı.
Etiketler : ayla,ayla filmi,güney kore,
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