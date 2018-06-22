Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmdeki Ayla karakterine ilham veren 75 yaşındaki Kim Eunja, yönetmen Can Ulkay, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu ve çocuk oyuncu Kim Seol gecede Korelilerle buluştu. Galaya katılan Kore Millî Savunma Bakanı Song Young-Moo ile Kore Gaziler Bakanı Pi Woo-Jin da filmi seyretti. Kore sinema sektörünün büyük rağbet gösterdiği film, dün bütün Güney Kore’de gösterime girdi. Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin bir kısmı Kore’de geçen hikâyesini anlatan Ayla, 320 salonda seyirciyle buluştu.