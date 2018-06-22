Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hikmet’in yakın arkadaşı Kemal Sülker’in, uzun yıllar gözü gibi baktığı Nazım koleksiyonunun bir kısmı çöpe gitmişti. Kâğıt toplayıcıları tarafından bulunan özel eşyaların yer aldığı koleksiyon, Ata Müzayede tarafından online müzayedede satışa çıkarıldı. Satılacak eserler arasında Nazım Hikmet’in kendi el yazısıyla yazdığı “Nikbinlik” şiiri, eşi Piraye’ye notlar yazdığı ipek mendil, el işi kolye, ahşap oymalı dikiş kutusu ve kravatından meydana gelen çeşitli nesneler yer alıyor.