Hikmet’in yakın arkadaşı Kemal Sülker’in, uzun yıllar gözü gibi baktığı Nazım koleksiyonunun bir kısmı çöpe gitmişti. Kâğıt toplayıcıları tarafından bulunan özel eşyaların yer aldığı koleksiyon, Ata Müzayede tarafından online müzayedede satışa çıkarıldı. Satılacak eserler arasında Nazım Hikmet’in kendi el yazısıyla yazdığı “Nikbinlik” şiiri, eşi Piraye’ye notlar yazdığı ipek mendil, el işi kolye, ahşap oymalı dikiş kutusu ve kravatından meydana gelen çeşitli nesneler yer alıyor.
Nazım Hikmet’in eşyaları çöpte bulundu
22.06.2018 - 04:50 | Son Güncelleme: 22.06.2018 - 04:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yazar Nazım Hikmet’in, kâğıt toplayıcıları tarafından çöpte bulunan cezaevinde yaptığı özel eşyaları, yeni sahiplerini arayacak.
Etiketler : nazım hikmet,
565651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/565651.aspx
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