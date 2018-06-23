Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın Türkistan Eyaleti Valisi Canseyit Tüymebayev, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından eyalet merkezi ilan edilen, 1500 yıllık geçmişe sahip Türkistan kentinin yeni şekil kazanacağını söyledi.

Kazakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi olan Tüymebayev, Türkistan kentinde düzenlenen Güney Kazakistan eyaletinin Türkistan eyaleti olarak değiştirilmesi ve eyalet merkezinin Türkistan kentine taşınmasını kutlama töreninde konuşma yaptı. Türkistan Eyalet Valisi Tüymebayev, Kazak hanlığının merkezi ve Türk dünyasının manevi başkenti olan Türkistan eyaletinin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Türkistan kentine eyalet merkezi statüsünün verilmesi kararının derin anlam içerdiğine işaret eden Tüymebayev, “Bu olumlu adım, tarihi değerlerin canlanmasını, bölgenin sosyal ve ekonomik potansiyelinin artmasını ve yerel halkın yaşam kalitesinin iyileşmesini sağlayacak. Bin 500 yıllık tarihi olan şehir, yeni şekil kazanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Türkistan bölgesine büyük önem verdiğine dikkati çeken Tüymebayev, 1991 yılında cumhurbaşkanının girişimiyle Türkistan’da Türk-Kazak Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin kurulduğunu da anımsattı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, salı günü Güney Kazakistan eyalet merkezi Çimkent’e büyük şehir statüsü verilmesi, eyaletin adının Türkistan eyaleti olarak değiştirilmesi ve eyalet merkezinin Türkistan kentine taşınmasını öngören kararı imzalamıştı.

Nazarbayev, kararın tarihi önemini vurgulamış, Türkistan eyaleti merkezinin yüzyıllardır Kazak Hanlığının ve bütün Türk dünyasının siyasi ve manevi hayatının kalbi olan Türkistan kenti olacağını söylemişti.