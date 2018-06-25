Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel kıyafetler, flamalar, dekoratif sanat parçaları, kuklalar ve kitaplar... Osmanlı Devleti’nin ve İslam medeniyetinin ortaya çıkardığı eşsiz eserler, dünyanın en prestijli müzelerinden olan İngiltere’deki British Museum’da sergilenecek. Nadide parçaların yer alacağı “The Albukhary Vakfı İslami Eserler Sergisi”, 18 Ekim’den itibaren Londra’daki müzede görülebilecek. İnci işlemeli hamam takunyaları ve İznik seramik numunelerinin yanı sıra Fars edebiyatının mühim eseri Şahname’nin eski bir kopyasından resimli sayfalar koleksiyonun önemli parçaları arasında yer alacak. British Museum tarafından yapılan açıklamada, “Yeni sergimiz, İslam dünyasının sanat ve materyal kültürünün geniş bir sunumu olacak. Sergi, Batı Afrika’dan Güneydoğu Asya’ya kadar geniş bir coğrafyanın küresel bağlantılarını vurgulayarak antik, Orta Çağ ve modern dünyanın ilişkilerini yansıtacak” ifadelerine yer verildi. Osmanlı kültürünün de temsil edileceği sergide, Sultan III. Selim devrinden kalma bir Osmanlı flaması ve kıyafetler de görücüye çıkacak.