Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene ikinci defa tertiplenecek olan Kırgızistan Türk Filmleri Haftası, yarın başlayarak 4 gün boyunca Türk dünyasını sanatsal olarak bir araya getirecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ve T.C. Bişkek Büyükelçiliğinin destekleri ile Yerli Düşünce Derneği’nin gerçekleştireceği faaliyet, yarın başşehir Bişkek’te düzenlenecek gala gecesiyle açılış yapacak. Festivalin açılışı, Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılı münasebetiyle, Atıf Yılmaz’ın Cengiz Aytmatov’un yapıtından sinemaya uyarladığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile gerçekleştirilecek. Festivalin onur konuğu ise yapımcı ve yönetmen Osman Sınav olacak. Faaliyette; Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yanı sıra Aile Arasında, Mor Ufuklar, Mezarcı ve Dağ 2 filmleri Manas Kino’da ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.