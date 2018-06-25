Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanattaki “birbirinden aşırma meselesi” farklı bir sergiye ilham kaynağı oldu... Yapı Kredi Kültür Sanat, “İntihal mi? Hâl mi?” başlıklı grup sergisinde, intihal (aşırma) durumunu tartışmaya açtı. Sanatçılar Çağrı Saray, Erinç Seymen, Ferhat Özgür, Mehtap Baydu, Özlem Günyol&Mustafa Kunt ve Neclâ Rüzgâr daha önce yaptıkları çalışmalarından yola çıkarak yeni eserler imal etti. Ortaya çıkan yeni işler ve onların kaynakları sergiye taşındı. Sorularımızı cevaplayan serginin küratörü Nazlı Pektaş, aşırma gibi bir meseleyi, sanat tarihi içerisinde öteden beri bir öğrenme metodu olan kopyalama ile birleştirdiklerini söyledi. Pektaş şöyle konuştu: “Sergi ile seyirciye ‘Bu gördükleriniz intihal mi, yoksa hâl mi?’ diye bir soru yöneltiyoruz. Burada 6 sanatçıya ‘Bir birinizin eserlerine bakın ve yeni eserler üretin’ dedik. Sanatçı çiftlerinden biri diğerinin eserinden ilhamla yeni eser meydana getirdi. Bir yıl süren bu çalışma neticesinde ortaya çıkan eserleri, öncekilerle birlikte sergiledik. Bu sergi ile referans gösterilerek yapılan taklit ile referanssız taklidi yan yana getirerek bir tartışma ortamı meydana getirmeyi hedefliyoruz.” “İntihal mi? Hâl mi?” sergisi, 29 Temmuz’a kadar Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilecek.