Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir olarak kabul Grammy Ödülleri’ne büyük yenilik geliyor.

Gelecek yıl yapılacak olan 61. Grammy Ödülleri’nde büyük ödül kategorilerindeki aday sayısı beşten sekize çıkarıldı.

Kategori adaylarında artış yapılmasının nedeni, bu yıl kadın sanatçılara daha az ödül verildiği için eleştirilen Gramyy’de cinsiyet çeşitliliğini artırmak olarak açıklandı.

Grammy’deki değişiklik, en prestijli dört kategoriyi etkileyecek: en iyi albüm, en iyi kayıt, yılın şarkısı ve en iyi yeni sanatçı.

Grammy Akademisi’nden yapılan açıklamada, “Kategorilerde daha fazla seçenek, oy verenlerin bu yılın en iyilerini seçerken daha esnek olmasına izin verecek” denildi.

29 Ocak’ta yapılan 60. Grammy Ödül Töreni’nde yılın albümü kategorisinde tek kadın aday Lorde’yken, büyük ödüllerde kazanan tek kadın şarkıcı, 'en iyi yeni sanatçı' ödülünü alan Alessia Cara olmuştu.