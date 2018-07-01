Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncuğunu Süheyl Uygur, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz, Peker Açıkalın, Yüksel Molla, Hüseyin Elmalıpınar, Fırat Kaymak, Emin Gümüşkaya, Beyza Nur Mete ve Mehmet Güneş'in paylaştığı film şimdiden tüm sinema severler tarafından merakla bekleniyor...

Filmin konusu;

40’lı yaşlarında olan Fikret ( Süheyl Uygur ), babadan kalma bir berber dükkanı işletmektedir.

Her tıraş sonrasında antika aletlerle müşterilerine yaptığı masaj ile mahallede nam salan Fikret’in hayatı, bir sabah dükkanına gelen Taner ( Sadi Celil Cengiz ) isimli uyanık bir pazarlamacının zorla sattığı tam otomatik bir masaj aleti ile tamamen kabusa döner. Tıraş olmak için dükkanına gelen ünlü mafya babası Altan’ın trajikomik bir biçimde ölümüne sebep olan Fikret ve Taner, mafyanın adamlarından kurtulmak ve cesedi ortadan kaldırmak için her şeyden habersiz olan koltukçu Rıza’yı da ( Ruhi Sarı ) olaya dahil eder ve komedi dolu sahneler başlar...

Genel Bilgiler

Eski Türk sinemasını tadındaki komedi filmi “Bende Kal” ile 13 Temmuz’da izleyiciyle buluşuyor. Uçar, senaryo yazım aşamasında herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği karakterler oluşturmak istediğini sözlerini eklerken “Ben de çoğu insan gibi Yeşilçam filmlerini izleyerek büyüdüm. Bugün hala defalarca izlediğimiz eski Türk filmlerini aynı heyecanla tekrar tekrar izliyoruz. Burada amacım hem kendi çocukluğumdaki o güzel Yeşilçam filmlerini günümüze uyarlayarak seyirciyle buluşturmak, hem de ailecek sinemaya gitmek isteyenlere güzel bir alternatif sunmak” diye konuştu.

Farklı ve eğlenceli konusu ile her yaştan izleyiciye kahkaha garantisi veren “Bende Kal” filminde bir çok oyuncu aynı kadroda yer alıyor ancak bu kez alışkın olduğunuzun dışında rollerde. Filmin özelliklerinden birisi de duayen tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un oğlu Süheyl Uygur’un da ilk kez bir sinema filminde yer alması. “Söz “ dizisinin oyuncularından Ruhi Sarı, ve “İşler Güçler” dizisinin başarılı oyuncusu Sadi Celil Cengiz filmin başrollerini paylaşırken, usta oyuncu Peker Açıkalın daha önce hiç görmediğiniz bir karakter ile konuk oyuncu olarak izleyiciyle buluşuyor.