Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Londra’da yaşayan İran asıllı Omid Asadi, çocukluk merakının peşinden giden bir sanatçı… Asadi, tabiattaki kuru yaprakları kesip biçerek, onları benzersiz sanat eserleri hâline getiriyor. Kendi portresinin yanı sıra yazar Charles Dickens ve şarkıcı John Lennon gibi tanınmış isimleri yapraklara işleyen sanatçı, İngiltere'de yankı uyandıran detaylı eserlerini sergilerle farklı ülkelere de taşıyor. Biz de kendisiyle bu sıra dışı sanatını konuştuk…

Asadi, yapraklara olan merakının çocukluğuna dayandığını kaydederek şöyle konuşuyor: "Küçükken zamanımın çoğunu tabiatta geçirirdim. Topladığım kuru yaprakların arka kısımlarına iğneyle resimler çizerdim. Yıllar sonra eşimle birlikte ölü yapraklarla evimizi dekore etmeye başladık. Çocukluğumda yaptığım uğraşı 6 sene önce profesyonel sanata dönüştürmeye karar verdim. Sonbaharda dökülen kuru yaprakları kesip oyarak çeşitli eserler ortaya çıkarmaya başladım. Böylelikle onları yeniden hayata taşımaya çalıştım."



ONLAR DA İNSANLAR GİBİ...

Kuru yaprakların mecazi manalar taşıdığını anlatan sanatçı "Onlar aslında hayatın ne kadar kısa olduğunu bize haykırıyor. Kuru yapraklar tıpkı insanlar gibi bir hayat döngüsüne sahip. Bazı insanlar, fikirleri ve yaptıklarıyla zihinlerde de yaşamaya devam ediyor. Yapraklar ise sanat eseri olarak ölümsüzleşiyorlar" diyor.

Asadi, kuru yaprakları işleme tekniğini ise şöyle dile getiriyor: Önce tabiattaki en güzel yaprakları toplayıp kurutuyorum. Desenler çizmeden önce de onları presliyorum. Bu şekilde hafif bir el hareketiyle değişik bıçaklarla işleme yapabiliyorum. Genellikle sanat çalışmalarımda Akçaağaç yapraklarını kullanıyorum.



HAYAL KIRIKLIKLARI DA OLUYOR

Sanatçı bu detaylı çalışmaları yaparken bazen hayal kırıklıkları yaşayabiliyormuş. Omid Asadi bunu şöyle anlatıyor: "Üzerinde çalıştığım yaprakları kırdığım çok oldu. Özellikle yeni başladığım zamanlarda bu sık sık başıma geliyordu. Artık çok az yaşıyorum bunu. Fakat zaman zaman üzerinde çok çalıştığım işleri bile yarım bıraktığım oluyor. Mesela, 6 ay boyunca işlediğim bir yaprağı tasarımının estetiğinden emin olamadığım için yarıda bıraktım."

Eserlerim şiir gibi

Türkiye ve İran'ın köklü kültürlerinin birbirine çok benzediğini söyleyen İran asıllı sanatçı Omid Asadi "Ülkemin kültürel geçmişi bana sadece yaprak çalışmalarımda değil resim, heykel ve video performanslarımda da yardımcı oluyor. İran’ın zengin edebiyatı sanatıma yön veriyor. Özellikle eserlerim bu yüzden şiirsel bir hava taşıyor" ifadelerini kullanıyor. "Benim için mühim olan hayata bakma şeklidir" diyen sanatçı sözlerine şunları ilave ediyor: "Elmalar, binlerce yıl boyunca ağaçlardan düşmüş ancak Newton’a gelinceye kadar hiç kimse onun dünyayı değiştirebileceğini görmemiş. İnsanoğlu olarak her zaman saklı güzellikleri göremeyebiliyoruz. Ben de kuru yapraklardaki güzelliği ortaya çıkarma çabası veriyorum."