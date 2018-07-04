Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız yılın ilk 6 ayında, en çok seyredilen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise "Arif v 216" oldu. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Cem Yılmaz'ın komedi filmi "Arif v 216" 4 milyon 967 bin kişi tarafından seyredildi. Komedi filmi "Ailecek Şaşkınız" ise 4 milyon 32 bin kişilik gişe rakamıyla yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. İlk defa Ocak ayında seyirciyle buluşan "Deliha 2", 2 milyon 98 bin kişi tarafından izlendi. ilk üçü "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" takip etti. Film, bir milyon 907 bin kişi tarafından izlendi. Yılın ilk yarısında sinemaya gidenlerin sayısı ise 37, 2 milyon kişi oldu.