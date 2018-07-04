Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleyman Dilbirliği’nin Kore Savaşı’nda ailesini kaybeden Eunja Kim’in manevi babalığını üstlenmesiyle yaşananların konu edildiği Ayla, Türkiye’de 27 Ekim’de gösterime girmiş, 2017’nin en çok izlenen ikinci filmi olmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu, Ayla’yı Güney Kore’de de izleyiciyle buluşturdu.

TOPLAM GİŞESİ 5 MİLYON 586 BİN

Habertürk'ün haberine göre; Ayla, Güney Kore’de aynı gün gösterime giren 13 film arasından en çok izlenen üçüncü yapım oldu. 353 salonda gösterime giren filmin açılış hasılatı 168 bin dolar (Yaklaşık 800 bin TL) olarak gerçekleşti. İki hafta önce Türkiye’de yeniden gösterime girerek 35 bin kişi tarafından daha izlenen Ayla’nın toplam gişesi 5 milyon 586 bin olmuştu.

Filmde Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, Ayla’yı ise Kim Seol canlandırıyor.

Güney Kore’de gösterime girmeden önce Seul’de yapılan galaya Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu ile Kim Seol de katılmıştı.