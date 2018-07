Türkiye Gazetesi

Kadıköy, geçtiğimiz günlerde yedinci defa Mural İstanbul festivaline ev sahipliği yaptı. Sokak aralarındaki binalar renklendi, sanat eserleri devasa duvarları kapladı. Her ne kadar mural sanatı ile grafiti birbirinden farklı olsa da icracılardan bir kısmı yine grafiti sanatçılarıydı. Brezilya, Hırvatistan ve Sırbistan’dan sanatçıların katıldığı festivalde Türkiye’yi ise “Omeria” temsil etti. Biz de son yıllarda daha görünür olan ve estetik açıdan yükselen grafiti sanatını Omeria ile konuştuk. Hemen her grafitici gibi rumuz kullanan sanatçı, 16 senedir sokaklarda grafiti yaptığını söylüyor... İşte sohbetimiz...



ÇOK ŞEY DEMEK...

Grafiti sizin için ne gibi bir mana taşıyor?

Grafiti benim için çok şey demek... Hayatımda birçok şeyi bu sanat sayesinde elde ettim. Yeri gelir sıkıntılı zamanlarımızda duvarlarda deşarj oluruz, yeri gelir keyif için sokağa çıkar boyama yaparız. Bütün bunlarla gittiğimiz yerlere izlerimizi bırakırız.



Grafiti “insanlar uyurken yapılan sanat” diye tabir ediliyordu, illegal bir görünümü vardı. Artık gündüzleri çalışabiliyorsunuz...

Gece çalışmamız, eskiden grafitinin hoş karşılanmamasından kaynaklanıyordu. Artık insanlar grafitiyi biliyor, izin alıp gündüz çalışmalar yapabiliyoruz. Gün ışığında yaptığımız çalışmalar da estetik açıdan daha tatmin edici oluyorlar. Bununla birlikte, izin alınamayacak işler için gece çalışmak hâlâ bir opsiyon.



Neden kimliğinizi saklama eğiliminiz hâlâ yüksek?

Grafitide şahsınızın değil imzanızın önemi var. Kullandığınız tag’in ön plana kalması daha tercih edilen bir şey. Şimdilerde saklanma çabası olmasa da öne çıkmanın da anlamı yok bence.



Hep sokaklardasınız. Zor anlar yaşadığınız oluyor mu hiç?

Bizim de her grafitici gibi sıkıntılı zamanlar yaşadığımız oldu. İlk önceleri ne yaptığımızın anlaşılması bile çok büyük problemdi. Şimdilerde insanlar grafitiyi öğrendiler. Artık yaşadığımız sıkıntılar eskiye göre daha basit...

BİZİM DE KURALLARIMIZ VAR

Grafiti yapanlar, kuralsız kişiler olarak tanınabiliyor. Sahiden öyle mi?

Grafiti yapanlar kuralsız gibi görünse de bu sanatın kendi içinde kaideleri var. Başkasının çalışmasına saygı, çalışma yapılacak yerlerin dikkatli seçilmesi bunlardan. Ben de insanlar tarafından kötü anlaşılmayacak şeyler çizip sıkıntı olmayacak mekânlara grafiti yaparım.

HERKES TANISIN

Sanatçı Omeria; “Grafiti yaparken mesaj endişesi taşıyor musunuz?” soruma ise şöyle cevap veriyor: “Grafiti yapmaktaki amacım çalışmalarımı ve karakterlerimi olabildiğince çok yerde görmek. Dolayısıyla varmak istediğim nokta herkesin benim karakterimi tanıması. Bir mesaj endişesi taşımadan o an ne yapmak istersem onu yaparak ilerliyorum.”