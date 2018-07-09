Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in acısı yüreklerde hâlâ taze... Geride birçok yetişmiş insan bırakan Prof. Dr. Sezgin’i, tanıdıklarından Prof. Dr. Hikmet Koçak anlattı. Prof. Dr. Koçak “Hocamız ülkemizde ve dünyada ‘Yitik Hazinelerin Kâşifi’ sıfatıyla tanınan eşsiz bir bilim adamıydı” diye konuştu. Prof. Dr. Sezgin’in bilim camiasında çok sayıda mükâfata layık görüldüğünü hatırlatan Koçak “Müslümanların bilimler tarihindeki yerinin ve geliştirdikleri anlayışın tanınır olması yolunda büyük hizmetler vermiştir” ifadelerini kullandı. Atatürk Üniversitesi rektörü iken Fuat Sezgin Hoca’ya fahrî doktora tevdi edip üniversite kütüphanesinde “Fuat Sezgin Bölümü” oluşturduklarını söyleyen Prof. Dr. Koçak şunları kaydetti: Merhum Sezgin’in hareket noktasını, pür ilmî faaliyet oluşturmaktaydı. Bu sebeple İslam düşmanlığı gibi marazi sebeplerle kaybedilmeye çalışan Müslümanların ilmî başarılarını keşfetmişti.