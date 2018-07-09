Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin dokuzuncusu coşkulu bir şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan festivalde dün de “Zorba” sahnelendi. Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara’dan sonra İstanbul Zorlu PSM’de ilk defa seyircilerle buluştu. Nikos Kazancakis’in dünyaca meşhur şaheserinden ilham alınarak sahneye konulan oyun; Mikis Theodorakis’in müziği, Lorca Massine’nin metni ve koreografisi ile Şef Bujor Hoinic idaresinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. “Zorba”nın yoğun istek üzerine İstanbul’a getirildiğini aktaran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, eserin yıllardır her yerde kapalı gişe oynadığını söyledi.



SIRADA ROMEO İLE JULIET VAR

“9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” yarın akşam “Romeo İle Jüliet” balesi ile sona erecek. Oyun, saat 20.00’da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.