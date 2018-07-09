Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurt, “Yayın Dünyamızdan Unutulmaz Hatıralar” başlıklı konuşmasında yayıncılık macerasını anlattı. Tecrübeli yayıncı Kurt, konuşmasında kitap alınırken seçici davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Kurt “Kitabı almadan önce açıp çeşitli yerlerine rastgele bakılmalı. İki paragraf okuyup yazar doğru cümle kurmuş mu diye incelemeli. Yazdığı şeyi güzel ifade ediyorsa, tercüme ederken ya da yazarken konuyu anlamış demektir. Eğer güzel ifade edemiyorsa ticari kitaptır, onları almasınlar” diye konuştu. Türkiye’de az kitap okunmasının sebeplerini de değerlendiren Kurt şöyle konuştu: “Türkiye’de, ana dilde ne eğitim yapılıyor ne öğretim yapılıyor. Yabancı dile önem verildiği için zeki çocuklarımız okumaya vakit bulamıyorlar.”