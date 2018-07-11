Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festival dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenen “Romeo ve Jüliet” balesi ile kapanış yaptı. Meşhur İngiliz yazar W. Shakespeare’in aynı adlı eserinin hikâyesinden ilham alınarak hazırlanan “Romeo ve Juliet’ balesini, Armağan Davran ve Volkan Ersoy sahneye koydu. Şiirsel üslubu, müzik ve dansla birleşen balesinin konusu da Shakespeare’in hikâyesinin aslına sadık kalınarak anlatıldı.