Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festival dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenen “Romeo ve Jüliet” balesi ile kapanış yaptı. Meşhur İngiliz yazar W. Shakespeare’in aynı adlı eserinin hikâyesinden ilham alınarak hazırlanan “Romeo ve Juliet’ balesini, Armağan Davran ve Volkan Ersoy sahneye koydu. Şiirsel üslubu, müzik ve dansla birleşen balesinin konusu da Shakespeare’in hikâyesinin aslına sadık kalınarak anlatıldı.
‘Romeo ve Jüliet’li kapanış
11.07.2018 - 06:06 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 06:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatseverlerle bu sene dokuzuncu defa buluşan Uluslararası İstanbul Opera Festivali şölen havasında son buldu.
Etiketler : opera,opera festivali,romeo jüliet,
571071 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/571071.aspx
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