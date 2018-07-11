Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da 22-30 Eylül’de tertiplenecek olan 25. Uluslararası Adana Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 110 ülkeden 3 bin 111 başvuru yapıldı. Müracaatlar Hindistan, ABD, İran, İngiltere, Pakistan ve Meksika gibi ülkelerden geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival programının her geçen yıl zenginleştiğini ve daha fazla sanatsevere ulaştığını belirtti. Uluslararası Kısa Film Yarışması’na rağbetin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Sözlü, vazife yaptıkları müddet boyunca festivalin aksamadan, etkisi artan bir şekilde gerçekleştirilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını kaydetti.