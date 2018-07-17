Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Saratlı Yeraltı Şehri, Sultanhanı Kervansarayı ve Somuncubaba Türbesi'nin ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler olduğunu söyledi.

Ihlara Vadisi'nin Kapadokya’da ziyaret edilmesi gereken en önemli ören yerleri arasında bulunduğunu belirten Doğan, “Ihlara Vadisi, Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden bir tanesi olup, Kapadokya’ya gelen turistlerin de özellikle görmesi gereken 3 önemli nokta arasında yer almaktadır.” dedi.

Doğan, 2018 yılı itibarıyla ülke genelinde turizmdeki olumlu gelişmelerin Kapadokya ve Aksaray’da da hissedildiğine dikkati çekerek, turist sayısında 2014 yılındaki rakamlara ulaştıklarını aktardı.

Ihlara'yı ziyaret eden turist sayısında geçen yıla göre önemli oranda artış olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

“Ihlara Vadisi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 26'lık artış var. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 220 bin turist sayısına ulaştık. Yıl sonu itibarıyla Ihlara Vadisi'nde 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağımızı hesaplıyoruz.”

Turistler vadide yürüyüşü tercih ediyor

Ihlara'ya gelen turistlerin son yıllarda yapılan düzenlemelerle vadide yürüyüşü tercih ettiğini aktaran Doğan, “Vadiye gelen gruplar 14 kilometre, 7 kilometre ve 3,5 kilometrelik yürüyüşü tercih ediyorlar. Vadi içinde dinlenme noktaları var. Ihlara'nın özellikle doğal güzelliklerinin yanında tarihî kiliseler, kaya oyma mekanlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.” ifadesini kullandı.

Su üzerindeki şark köşelerine yoğun ilgi

Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Göze de Aksaray'ın en çok turist çeken ve gezilmesi görülmesi gereken en cazip noktasının Ihlara Vadisi olduğunu dile getirdi.