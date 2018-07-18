Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'de Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihî Zebid kentindeki varlığını sürdürmesinin "insanlık mirasını" tehdit ettiği belirtildi.

Yemen Kültür Bakanı Mervan Demmac, orduya ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamasında, tarihî Zebid kentinin savaş alanına çevrilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Husilerin bir an önce kenti terk etmesini isteyen Demmac, "Husilerin Zebid'de varlığını sürdürmesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan önemli bu kentteki insanlık mirası için çok büyük tehdit oluşturuyor. Husiler kentteki tarihî eserlere büyük zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında ülkede savaş nedeniyle zarar gören 131 okulun restore edildiği duyuruldu.

Açıklamada, restorasyonun ardından 125 binden fazla öğrencinin yeniden okullarda eğitim alabileceği ifade edildi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.