Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Divane, meczup, mecnun, behlül gibi çok sayıda isim ve sıfatla anılan bu kişilerin bazıları evliyalık makamlarından nasibini almış insanlardı. Mukim oldukları muhitin manevi koruyucuları olarak kabul edilir, hususi bir hürmet görürlerdi. Adam Ol Mehmed Efendi, Pazarola Hasan Bey ve Nalıncı Naim Dede gibi İstanbul’un bu tanınmış divaneleri bir programla ele alınıyor. İstanbul Bağımsız Sanat Vakfında geçtiğimiz haftalarda başlayan “Tarihsel Serüvende İstanbul’un Meczup ve Delileri” konferans programında delilik ile velilik arasında kalan ve hikâyeleri dillerde dolaşan tarihî isimler masaya yatırılıyor. Kültür Bakanlığının desteğiyle tertiplenen ve proje koordinatörlüğünü İzzet Umut Çelik’in yaptığı program, yeni konferanslarla devam edecek. 28 Temmuz Cumartesi günü Hayri Fehmi Yılmaz, İstanbul şehir tarihinde Bizans devri deli ve meczuplarını anlatacak. Aynı gün akademisyen İzzet Umut Çelik de İslam öncesi Türk kültüründeki meczupları ele alacak.