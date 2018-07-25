2003’den beri kesintisiz olarak her yıl tertiplenen Bale Festivali, seçkin eserlerle Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihî atmosferinde yıldızları sahneye indirecek. Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 1 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılışı; dünyanın en tanınan bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile yapılacak.