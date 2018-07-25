2003’den beri kesintisiz olarak her yıl tertiplenen Bale Festivali, seçkin eserlerle Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihî atmosferinde yıldızları sahneye indirecek. Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 1 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılışı; dünyanın en tanınan bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile yapılacak.
Ege’de sanat rüzgârı
25.07.2018 - 05:39 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bale festivali Ege’de sanatseverle buluşuyor... Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından on altı yıldır düzenlenen ve tatil kültürüne bambaşka bir boyut getiren “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 1-15 Ağustos tarihleri arasında seyircilerin beğenisine sunulacak.
Etiketler : bale,ege,
573211 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/573211.aspx
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