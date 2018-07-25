Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2003’den beri kesintisiz olarak her yıl tertiplenen Bale Festivali, seçkin eserlerle Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihî atmosferinde yıldızları sahneye indirecek. Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 1 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılışı; dünyanın en tanınan bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile yapılacak.