Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan ünlü Tesla Müzesi ile Türkiye'den Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık şirketi arasında yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Bu kapsamda, Nikola Tesla'nın Tesla Müzesi'nde sergilenen eşyalarının ve buluşlarının Eylül 2019'da Türkiye'ye getirilmesi ve üç ilde kurulacak bin 200 metrekarelik sergi alanlarında bir yıl boyunca ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.

Müze yönetimiyle anlaşan ve protokol imzalayan iş adamı Yunus Emre Armağan, Türkiye'de ilk defa Tesla ile ilgili bu kadar geniş çaplı bir projeyi gerçekleştirmekten duydukları heyecanı dile getirdi.

Sergi kapsamında Nikola Tesla'ya ait özel eşyalar ile 700'den fazla patentli eseri Türkiye'ye getireceklerini aktaran Armağan, bunlar arasında Tesla'ya ait not defterleri, Tesla ile Edison'un rekabeti ile çekişmelerini anlatan gazete ve dergilerin de bulunduğunu anlattı.

Armağan, Türkiye'ye getirilecekler arasında, Niagara Şelalesi üzerine kurulan dünyanın ilk hidroelektrik santralinin portatifi, dünyanın ilk kablosuz elektriğini yayan kule, dünyada ilk kez yere dik pozisyonda inen ve kalkan uçak model ve indüksiyon motoru gibi Tesla'nın önemli buluşlarının da yer alacağını ifade etti.