Kadrosunda; Murat Rızaoğlu, Wilma Elles, Kerem Göğüş Haldun Boysan, Metin Yıldız ve Esra Sönmezer gibi isimlerin yer aldığı film, 17 Ağustos'ta beyazperdede sinemaeseverlerle buluşacak. "Yarı Yol", kardeşten öte olan iki arkadaşın farklı yöne savrulan hayatlarını mevzu ediyor. Wilma Elles’in eşi Kerem Göğüş'ün de ilk defa kamera karşısına geçerek izleyiciye sürpriz yaptığı filmde Elles; Alman ajanı Carin'i canlandırırken, Göğüş ise Umut karakterini canlandırıyor.
Yarı Yol yola çıkıyor
03.08.2018 - 05:43 | Son Güncelleme: 03.08.2018 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Senaryosunu Saliha Gündoğdu'nun kaleme aldığı, Mehmet Ali Gündoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Yarı Yol" filminin tanıtımı yayınlandı.
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574577 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/574577.aspx
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