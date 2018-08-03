Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadrosunda; Murat Rızaoğlu, Wilma Elles, Kerem Göğüş Haldun Boysan, Metin Yıldız ve Esra Sönmezer gibi isimlerin yer aldığı film, 17 Ağustos'ta beyazperdede sinemaeseverlerle buluşacak. "Yarı Yol", kardeşten öte olan iki arkadaşın farklı yöne savrulan hayatlarını mevzu ediyor. Wilma Elles’in eşi Kerem Göğüş'ün de ilk defa kamera karşısına geçerek izleyiciye sürpriz yaptığı filmde Elles; Alman ajanı Carin'i canlandırırken, Göğüş ise Umut karakterini canlandırıyor.