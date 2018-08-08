Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tanpınar Merkezi, Tanpınar‘ın Yahya Kemal‘i anlattığı ses kaydını neşretti. Yazar ses kaydında şunları söylüyor: Yahya Kemal, kültürü ferdi bir macera gibi yaşamak isteyen bir insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu. Hayatımızda kalıntı hâlinde gördüğümüz bir yığın şey, onunla değer kazandı. Bu işi yapmak için tam zamanında gelmişti. O bizim asıl klasiğimizdi.