Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar ödülleri için bazı değişikliklere gidileceği belirtilerek yarışmaya “popüler film” kategorisinin ekleneceği kaydedildi. Akademinin yeni kararıyla gişe rekoru kıran filmlerin de ödül için yarışmasına imkân sağlanacak. Değişikliğin ne zaman tatbik edileceği ve aday olabilmek için ne gibi şartların olacağıyla alakalı bilgi verilmedi. Ancak Akademi’nin bu kararına başta eleştirmenler olmak üzere sinema dünyasından reaksiyon geldi. Bazı sinema yazarları popüler film kategorisinin Oscar’da karmaşaya yol açacağını savundu.