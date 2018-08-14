Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesini festival heyecanı sardı. Taşköprü Belediyesi tarafından 16-19 Ağustos tarihleri arasında 32.’si düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali için hazırlıklar tamamlandı, festival programı da netleşti. Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, Hasan Yılmaz, Ece Seçkin ve Serkan Kaya’nın sahne alacağı Sarımsak Festivali’ne katılımın çok yüksek olması bekleniyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, her yıl büyük bir coşku ile yaptıkları Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ni bu yıl 16-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceklerini vurgularken, festivallerin gurbet ile sıla arasında büyük bir köprü görevi gördüğüne dikkat çekti. Başkan Arslan, gurbetteki ve sıladaki tüm hemşerilerini 16-19 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nde buluşmak üzere Taşköprü’ye beklediklerini sözlerine ekledi.

AÇILIŞ PROGRAMI

Etkinliğin ilk gününde 16 Ağustos Perşembe günü Cuma Pazarı alanında saat 15.00’de Sarımsak Festivali’nin açılış kurdelesi kesilecek, ardından aynı alandaki Pompeiopolis Tarım, Orman, Hayvancılık, Tarımsal Gıda Fuarı’nın açılışı gerçekleşecek. Daha sonra kortej yürüyüşü ve akabinde Cumhuriyet Meydanı’nda protokol konuşmaları ve halk oyunu gösterileri yapılacak. Saat 18.30’da 5. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, Şeyh Hüsamettin Hz. Türbesi’nde gerçekleşecek. Akşam namazına müteakip ise Merkez Taş Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimiz ve Taşköprülü ecdadımızın ruhuna Mevlidi şerif programı tertip edilecek.