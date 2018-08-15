Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNIQ Gallery 18 Eylül ve 14 Ekim tarihleri arasında 4. İstanbul Tasarım Bieanli Paralel Etkinliği çerçevesinde “Bölünmüş Temsil” isimli grup sergisine ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Ezgi Yıldız ve M. Wenda Koyuncu’nun üstlendiği bienalin “Okullar Okulu” temasına paralel olarak düzenlenen sergi; Oğuzhan Güdek, Evren Erol ve Serkan Yüksel gibi sanatçıların eserlerinden meydana geliyor. Sergide “Nasıl oluyor da bilgi arttıkça dünya daha kötü bir yer olmaya başlıyor?” sorusunun üzerinde duruluyor. “Bölünmüş Temsil”, 18 Eylül’den itibaren salı gününden pazar gününe saat 12.00-19.00 arası UNIQ Gallery’de ziyaret edilebilecek.