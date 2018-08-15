Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılan sergi, Osmanlı kültürünün izlerini taşıyan eserleri biraraya getiriyor. Eserlerden bazılarının yapımının en az 3 yıl sürdüğüne dikkat çeken nakkaş Sıdıka Gürkan, ‘Sanatımızı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bir eserin yapımı bazen yıllar sürüyor, herkes ayrı bir kısmını yapıyor. Gerçekten Türk kadının zarafetini, sabrını, emeğini ipek ve atlas kumaşlara yansıtıyoruz’’ dedi. Sergi 18 Ağustos’a kadar görülebilecek.