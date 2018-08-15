Katja Hettich’in kaleme aldığı kitapta, sinemada yaşanan değişimler neticesinde entelektüel havası ve ironik komedisiyle ön plana çıkan filmlere melankolik komedi ismi veriliyor. Profil Kitap’tan çıkan eserde, bu filmlerin bağımsız sinemadan olmamalarına rağmen seyirciyi gizil bir auranın içerisine çektiğine temas ediliyor. Eserinde “Sil Baştan” gibi filmleri her anlamıyla değerlendiriyor.
Sinemada yeni dal: Melankolik komedi
15.08.2018 - 04:54 | Son Güncelleme: 15.08.2018 - 05:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollywood’da ortaya çıkan yeni bir sinema türü “Melankolik Komedi” isimli eserde ortaya konuldu.
Etiketler : melankolik komedi,sinema,
576242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/576242.aspx
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