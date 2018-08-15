Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katja Hettich’in kaleme aldığı kitapta, sinemada yaşanan değişimler neticesinde entelektüel havası ve ironik komedisiyle ön plana çıkan filmlere melankolik komedi ismi veriliyor. Profil Kitap’tan çıkan eserde, bu filmlerin bağımsız sinemadan olmamalarına rağmen seyirciyi gizil bir auranın içerisine çektiğine temas ediliyor. Eserinde “Sil Baştan” gibi filmleri her anlamıyla değerlendiriyor.