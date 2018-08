Hadi Sorusu: Her şeyin Teorisi Filminin konusu ne? | Her şeyin Teorisi filminin başrol oyuncusu kimdir?

Hadi Sorusu: Her şeyin Teorisi Filminin konusu ne? | Her şeyin Teorisi filminin başrol oyuncusu kimdir?

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Şeyin Teorisi filmi modern bilim ve teknoloji tarihini değiştiren adamını anlatıyor. Hadi yarışmasının ipucu belli olur olmaz. Yarışmayı heyecanla bekleyenler hemen araştırmaya koyuldu. En çok aratılanlar ise ’Her şeyin Teorisi' filminin konusu ne? ’Her şeyin Teorisi' filminin başrol oyuncusu kimdir? Her şeyin Teorisi' filmi oyuncuları...

Hadi sorusunun en doğru cevabını bulmak için aratanlar rahatlıkla haberimizden bulabilir. Modern bilim ve teknoloji tarihinin seyrini değiştiren fizikçi Stephen Hawking konu alan film izleyiciden tam not aldı. Hadi sorusunun ipucu paylaşıldığı andan itibaren yarışmaya az zaman kala hızla bu sorular sorgulanıyor. Her şeyin Teorisi filminin konusu ne? Her şeyin Teorisi filminin başrol oyuncusu kimdir? Her şeyin Teorisi filmi kimin hayatını konu almıştır.? Stephen Hawking kimdir? Her şeyin Teorisi filmi oyuncuları... Her şeyin Teorisi filminin konusu ne? Ünlü İngiliz fizikçi ve bilimadamı Stephen Hawking'in kariyerinin ilk yıllarına, fiziksel kapasitesini giderek düşüren ALS hastalığının aşamalarına ve ilk eşi Jane Wilde ile ilişkisine odaklanan Her Şeyin Teorisi filmi, sinema dünyasının en önemli ödüllerinde birçok adaylık kazandı. Özellikle Eddie Redmayne'in müthiş Hawking performansı, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Film, Türkiye'de 27 Şubat 2015'te gösterime girmişti.Film ilkin 2014 Uluslararası Toronto Film Festivali'nde gösterildi. ABD'de kasım ayında gösterime giren filmin Türkiye'ye geliş tarihi ise 27 Şubat 2015'tir. Bu film Eddie Redmayne'e en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırmıştır. Ayrıca en iyi erkek oyuncu BAFTA Ödülleri ve drama dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre'yi de Eddie Redmayne kazanmıştır. Yönetmen: James Marsh Senaryo: Anthony McCarten Yapımcı: Tim Bevan, Eric Fellner Favori: 574 kullanıcının favori filmi Filmi İzleyenler: 1092 kullanıcı Her Şeyin Teorisi filmini izledi Her şeyin Teorisi filminin başrol oyuncusu kimdir?



Stephen Hawking'i canlandıran Eddie Redmayne

Jane Hawking'i (Stephen Hawking'in eşi) Felicity Jones Her şeyin Teorisi' filmi oyuncuları



Emily Watson

David Thewlis

Charlie Cox

Harry Lloyd

Etiketler : Her şeyin Teorisi filminin konusu ne? Her şeyin Teorisi filminin başrol oyuncusu kimdir? Her şeyin Teorisi filmi kimin hayatını konu almıştır.? Stephen Hawking kimdir? Her şeyin Teorisi filmi oyuncuları,