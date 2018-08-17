Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen, “Ayrımcılık” temasıyla tertiplenen yarışmada, eserleriyle genç sinemacılara ilham verecek. Dünyanın en önemli festivallerinde pek çok mükâfata layık görülen Oppenheimer, eserleriyle ayrımcılığa maruz kalanların hikâyelerini görünür kılıyor. Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması ile alakalı görüşlerini ifade eden Joshua Oppenheimer, “Ayrımcılık yaptığımızda aynı zamanda kendi insanlığımızı da yok ederiz. Daha kırılgan gruplara kalbimizi kapatırız” dedi. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 16 Kasım’a kadar devam edecek. Yarışmaya ayrımcılık problemini anlatan en fazla 5 dakika uzunluğundaki filmler başvurabilecek.