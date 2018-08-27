Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basım ve dağıtımı Boramir Yayınları tarafından yapılan, şiir ve yazıların başlıkları okuyucu tarafından koyulsun diye konuların başlıksız yayınlandığı, Erol Aktaş’ın ilk denemesi “BELKİ” büyük ilgi görüyor.

Samsun Karadeniz Kitap Fuarı, İstanbul Kitap Fuarı ve Erzurum Kitap Fuarı’nda büyük ilgi gören “BELKİ” kitabının yazarı Aktaş, “Beklentimin üzerinde bir ilgiyle karşılaşmam beni oldukça memnun etti. Bu ilgi ikinci kitabıma daha fazla güvenle başlamama sebep oldu” dedi.



Ordu’nun Fatsa İlçesinde ikamet eden, aynı zamanda halen yurt dışında özel bir inşaat firmasında Makine Bakım Şefliği görevini yürüten Erol Aktaş, şiire olan tutkusunun lise yıllarında başladığını ve katıldığı bir yarışmada elde ettiği başarı kitap yazma isteğinde etkili olduğunu belirtti. “Şair ve Yazar kimliği kazanmanın benim açımdan bu kadar basit olmadığına inandığım için kendimi daha yolun başında görüyorum” şeklinde konuşan yazar Aktaş, Aldığı güzel yorumlardan dolayı doğru bir iş yaptığını ve ikinci kitabı için enerji dolu olduğunu, kitabını okuyan ve yorumlayan tüm okurları sayesinde elde ettiğini açıkladı.



Erol Aktaş kimdir?



Erol Aktaş 2000 yılında Erzurum Atatürk üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ardından 2004 yılında, KTÜ Makine Resim Teknikerliği bölümünü bitirdi. 11 yıldır yurt dışında, makine ikmal şefliği yapıyor. Sırasıyla Cezayir, Fas, Tunus'da çalıştı ve halen Senagal'de görev yapmaktadır.